Am Dienstag waren Einbrecher in Rottenacker am Werk.

Vermutlich in den Nachtstunden drang ein Unbekannter in das Jugendhaus in der Schulstraße ein. Gegen 0.30 Uhr war noch alles in Ordnung, um 7.15 Uhr stellten Zeugen den Einbruch fest. Der Einbrecher schlug die Verglasung an der Terrassentür ein und beschädigte dabei auch den Türrahmen. So gelangte er ins Innere. In den Räumen fand der Dieb eine Geldkassette. Die nahm er mit und flüchtete unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von rund 1.500 Euro. Die Polizei Munderkingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vereinsgebäude, Buden und Hütten sind immer wieder Ziel von Einbrechern. Deshalb empfiehlt die Polizei, dort kein Geld aufzubewahren. Weitere Tipps zum Einbruchsschutz geben die polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch zu Ihnen vor Ort. Termine können über die Telefonnummern 0731/188-1444 vereinbart werden.

