Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Diebstahl aus Bekleidungsgeschäft - wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots)

Der Unbekannte hat am Montag (19.06.2023, 11.24 Uhr) mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft an der Münsterstraße in Warendorf gestohlen.

Er löste beim Verlassen des Geschäftes einen Alarm aus. Als ihn eine Mitarbeiterin ansprach, flüchtete der Dieb mit einem Fahrrad. Er wird wie folgt beschrieben:

Circa 25 bis 30 Jahre alt, 1.85 Meter groß, dunkle Hautfarbe, Dreadlocks zu einem Zopf nach oben gebunden.

Hinweise zu dem Täter oder Verbleib des Diebesgutes bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

