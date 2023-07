Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Blitzersäule beschädigt - Brand von trockenem Waldboden - PKW beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Kurve geschnitten

Am Dienstag gegen 19:45 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem PKW die Siebenbürgenstraße und wollte von dort in Richtung Burgstallstraße abbiegen. Hierbei schnitt er wohl die Kurve und geriet deswegen auf den linken Fahrstreifen, wo er im Einmündungsbereich mit einem von der Burgstallstraße in Richtung Langertstraße fahrenden Fahrradfahrer kollidierte. Dieser stürzte infolgedessen und verletzte sich leicht.

Aalen: Alleinbeteiligt gestürzt

Ein 17-jähriger Mopedfahrer befuhr am Dienstag gegen 16 Uhr mit seiner ebenfalls 17-jährigen Sozius die Gartenstraße in Richtung Hofherrnweiler. Aus derzeit unbekannten Gründen stürzte er alleinbeteiligt mit seinem Moped. Hierbei wurde der Fahrer sowie seine Mitfahrerin leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Hüttlingen: Motorradfahrer gestürzt

Auf der Abtsgmünder Straße verunfallte am Dienstag um kurz nach 20 Uhr ein Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Der Mann befuhr die Abtsgmünder Straße in Richtung Abtsgmünd als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte er mit dem Bordstein und stürzte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Aalen: Unfall beim Spurwechsel

Als am Dienstag gegen 15:25 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem LKW auf der Johann-Gottfried-Pahl-Straße am Ende den Einfädelungsstreifen die Spur wechseln wollte, übersah er einen aus dem Kreisverkehr in Richtung Wasseralfingen fahrenden 82-jährigen VW-Fahrer. Dabei kollidierte der Auflieger des LKW mit dem VW, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand.

Unterkochen: PKW beschädigt

Am Montag wurde in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 20:30 Uhr ein Audi im Brandweg beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Wört/Spitalhof: Brand von trockenem Waldboden

In einem Waldstück Nähe Kolbenweiher brannte am Dienstag gegen 20:30 Uhr trockener Waldboden auf einer Fläche von etwa 100mx100m. Durch die Feuerwehren Wört und Stödtlen, die mit etwa 50 Einsatzkräften sowie sechs Fahrzeugen vor Ort waren, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die aktuelle Waldbrandgefahr hin. Entfachen Sie kein Feuer im und am Wald. Grillfeuer sind nur an ausgewiesenen Grillplätzen erlaubt. Werfen Sie keine Zigaretten aus dem Auto. Parken Sie keine Fahrzeuge auf leicht entzündbarem Untergrund und melden Sie Waldbrände unverzüglich der Feuerwehr (Tel.: 112).

Heubach: Blitzersäule beschädigt

In der Möggliner Straße wurde im Zeitraum von Freitag bis Samstag, 2 Uhr, eine neuwertige Blitzerstation beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

Täferrot: Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kam am Dienstag, gegen 13:25 Uhr, ein 19-Jähriger mit seinem VW auf der K3328 zwischen der Abzweigung Leinzell und Ruppertshofen, in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er auf eine Schutzplanke auf, geriet im weiteren Verlauf in Schräglage und kam anschließend auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell