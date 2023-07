Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Urbach: Person bei Unfall leicht verletzt

Ein 71-jähriger Mitsubishi-Fahrer wollte am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr an der Kreuzung zwischen der Schorndorfer Straße und der Schraienstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 39-jährigen BMW-Fahrer, welcher ebenfalls links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der 39-Jährige leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro.

Kernen im Remstal: Unfall - Radfahrer verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 08 Uhr wurde ein 39-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer wollte von der Waiblinger Straße in die Willy-Rüsch-Straße einfahren, dabei übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 39-Jährigen auf seinem Fahrrad. Es kam zur Kollision. Neben den leichten Verletzungen des Bikers entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 300 Euro.

