Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten, Auffahrunfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr einen VW T-Roc, der in diesem Zeitraum in der Turnstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Zwei beschädigte Fahrzeuge und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag ereignete. Verkehrsbedingt musste eine 44-Jährige ihren Audi kurz nach 15 Uhr auf der Mutlanger Straße anhalten. Eine 18-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem VW auf, wobei die 44-Jährige leicht verletzt wurde.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: Unfallflucht

Mit einer Anzeige wegen Unfallflucht muss eine 82-Jährige rechnen, nachdem sie am Dienstagmittag einen Unfall verursacht hatte und davongefahren war. Gegen 12.15 Uhr streifte sie mit ihrem VW Golf einen in der Wetzgauer Straße stehenden Lkw, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Die 82-Jährige fuhr nach dem Unfall weiter auf einen Parkplatz, wo sie sich die Schäden an ihrem Fahrzeug besah. Dort konnte sie vom Fahrer des Lkw angetroffen werden, der dann auch die Polizei verständigte.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen Montagabend 18 Uhr und Dienstagvormittag 10.35 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ein in der Bismarckstraße abgestelltes Wohnmobil. An dem Fahrzeug entstand hierbei ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweis auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell