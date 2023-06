Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Northeim (ots)

37181 Hardegsen; B241; Mittwoch, der 7. Juni 2023, 18:55 Uhr

Hardegsen( FI ) - Die 40 - jährige Fahrzeugführerin aus Hardegsen befährt mit ihrem PKW die B 241 aus Richtung Uslar kommend in Richtung Nörten-Hardenberg und möchte nach links auf die K 435 abbiegen. Dabei übersieht sie den ihr mit seinem PKW entgegenkommenden 20-jährigen Fahrzeugführer aus Uslar, sodass es zum frontalen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kommt. Der 20-jährige Fahrzeugführer wird schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht und die 40-jährige wird leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 45.000EUR.

Die Fahrbahn ist für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme bis ca. 20:30h gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell