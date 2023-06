Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Northeim (ots)

Ereignisdatum: Mi., 07.06.2023 14:50

Ereignisort: 37181 Hardegsen, Lutterhäuser Straße

HARDEGSEN ( FI ) -

Die 56-jährige Fahrzeugführer aus Hardegsen befuhr mit ihren Pkw die Lutterhäuser Straße in Rtg. Moringen und beabsichtigte nachts rechts auf ein Grundstück einzufahren. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus Moringen, welcher mit seinem Transporter hinter ihr fuhr, übersah aufgrund Unachtsamkeit die 56-jährige Fahrzeugführerin und fuhr auf, wobei die Fahrzeugführerin leicht verletzt wurde. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 6500EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell