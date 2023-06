POL-NOM: Diebstahl

Polizeiinspektion Northeim

BODENFELDE, (go), USLARER STRASSE, (PARKPLATZ SUPERMARKT) zwischen Dienstag, dem 06.06.2023, 19:30 Uhr und Mittwoch, dem 07.06.2023, 09:30 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich, mittels bisher unbekanntem Werkzeug, Zugang zu einem auf dem Parkplatz stehenden, verschlossenen Verkaufswagen. Dabei wurde Bargeld in Höhe von ca. 100 Euro entwendet. Eine Videoauswertung des örtlichen Supermarktes wurde veranlasst. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder bei der Polizei Uslar, Tel. 05571-80060.

