POL-PDLU: Brand

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Nachmittag des 04.03.2023, gegen 16:30 Uhr, kam es beim Globus-Markt im Südring in Bobenheim-Roxheim zu einem Brand. Aufgrund bisher unbekannter Ursache geriet eine der Müllpressen im hinteren Bereich des Supermarktes in Brand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde das gesamte Gebäude geräumt. Außerdem wurde die Zufahrt vom Kreisverkehr in der Frankenthaler Straße in Richtung des Südrings für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt. Neben Feuerwehr und Polizei war ebenfalls das THW im Einsatz.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

