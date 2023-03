Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Trickdiebstahl in Altrip

Altrip (ots)

Am Freitag, dem 03.03.2023 kam es in Altrip zu einem versuchten Trickdiebstahl. Nach Angaben des 55-jährigen Anzeigenerstatters, sei dieser am Freitagnachmittag, beim Rauchen durch zwei Männer angesprochen worden, welche sich als Antiquitätenhändler ausgegeben hätten. Sie hätten ihn nach Antiquitäten gefragt, die sie kaufen könnten. Daraufhin hätte der 55-jährige, die Männer in seine Wohnung geführt. Erst als die Männer selbstständig diverse Schränke geöffnet und inspiziert hätten, hätte der Geschädigte die Männer zum Verlassen seiner Wohnung aufgefordert. Zum Glück wurde durch die vermeintlichen "Antiquitätenhändler" nichts entwendet. Beide Männer hätten ein Pkw benutzt mit einem Kennzeichen der Stadt Wiesbaden. Für Hinweise zu den Personen oder dem Pkw, bitte telefonisch unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt wenden.

