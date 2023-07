Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Steine von Parkhaus geworfen - Aggressive Personengruppe - Arbeitsunfall - Unfälle - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfall wegen Tier

Zu einem Verkehrsunfall auf der K3240 auf Höhe Riegelhof kam es am Mittwoch gegen 07:45 Uhr. Eine 22-Jährige befuhr mit ihrem BMW die Kreisstraße in Richtung Aalen. Nach derzeitigem Kenntnisstand musste sie ihr Fahrzeug aufgrund eines Tieres abbremsen. Ein nachfolgender 40-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Opel auf den BMW auf. Bei dem Unfall wurden fünf Fahrzeuginsassen in den beiden Fahrzeugen jeweils leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

Aalen: Steine von Parkhaus geworfen

Aufgrund einer Videoaufzeichnung konnte die Polizei am Mittwoch zwei Jungen im Alter von 14 Jahren identifizieren, denen vorgeworfen wird, in einem Parkhaus in der Caroline-Fürgang-Straße Steine auf Autos und Personen geworfen zu haben. Gegen 16:20 Uhr wurde die Polizei über die Steinewerfer informiert. Vor Ort konnten zwei Betroffene angetroffen werden, welche nach eigenen Angaben nur knapp von den Steinen verfehlt wurden. Die Polizisten stellten im Anschluss die zwei Jugendlichen fest, auf welche die Personenbeschreibung der Zeugen passte. Mit Hilfe der Videoauswertung gelang es den Beamten die beiden 14-Jährigen eindeutig zu identifizieren. Dass es sich hierbei ganz und gar nicht um einen Jugendstreich handelt, wurde den beiden in einem Gespräch mit den Polizeibeamten verdeutlicht. Sie wurden anschließend mit auf das Revier genommen und später ihren Eltern übergeben.

Aalen/Ellwangen: Aggressive Personengruppe

Am Mittwoch gegen 22 Uhr lief ein 41-Jähriger Mann die Bahnhofstraße in Aalen entlang, als plötzlich mehrere fremde Männer auf ihn zukamen und den deutlich alkoholisierten 41-Jährigen innig umarmten. Kurz darauf bemerkte dieser, dass ihm bei diesen Umarmungen sein Handy sowie seine Geldbörse entwendet wurde. Der 41-Jährige begab sich daraufhin zum ZOB, wo er die Personengruppe antreffen konnte. Bei einer Person aus dieser Gruppe erkannte er, dass dieser seine zuvor entwendeten Wertgegenstände in den Händen hielt. In einem überraschenden Moment gelang es dem 41-Jährigem, dieser Person die Gegenstände aus den Händen zu entreißen und anschließend in einen nahegelegenen Imbiss zu flüchten. Die Personengruppe folgte dem Mann in den Imbiss und sorgte dort ebenfalls für Ärger. So wurde der Ladenbesitzer durch eine Person abgelenkt, während die anderen Männer aus einem Kühlschrank mehrere Flaschen Bier stahlen, welche sie anschließend vor dem Ladengeschäft hämisch präsentierten.

Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnten drei Personen aus dieser Gruppe am Bahnhof - im Zug sitzend - angetroffen werden. Die drei Männer wurden durch die Beamten aus dem Zug entfernt und kontrolliert. Kurze Zeit darauf wurde durch den Zugführer gemeldet, dass es im Zug zu Streitigkeiten kam, jedoch ein Teil der sich streitenden Männer bereits in Schrezheim den Zug verlassen hätte.

Durch die Polizei konnte ermittelt werden, dass es im Zug wiederum zu Streitigkeiten unter zwei Personengruppen kam, in dessen Verlauf einem Mann die Geldbörse entwendet wurde. Durch die Beamten konnte daraufhin fünf Männer im Bereich Schrezheim festgestellt und kontrolliert werden. En 27-jähriger Mann aus dieser Personengruppe, welcher im Zug zu den Hauptaggressoren gehörte und welcher auch die Geldbörse entwendet hatte, wurde zum Polizeirevier Ellwangen verbracht.

Nachdem der 27-Jährige auf dem Polizeirevier äußerst aggressiv wurde und versuchte, die Beamten anzugreifen und anzuspucken, musste ein Notarzt hinzugezogen werden, welcher den 27-Jährigen medikamentös ruhigstellen musste.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Vorfällen dauern an. Die Polizei Ellwangen bittet Zeugen, welche die Vorfälle im Zug beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 07961/9300 zu melden.

Ellwangen: Auffällige Fahrweise überführt alkoholisierten PKW-Lenker

Am Mittwochabend meldete ein aufmerksamer Bürger der Polizei einen auffälligen fahrenden BMW auf der A7 zwischen Feuchtwangen und der Anschlussstelle Ellwangen. Der BMW-Lenker fuhr zeitweise in Schlangenlinien und bremste oft ohne erkennbaren Grund sein Fahrzeug ab. Der PKW konnte durch eine Streifenwagenbesatzung kurz nach der Anschlussstelle Ellwangen aufgenommen und anschließend auf dem Park & Ride Parkplatz der Anschlussstelle Westhausen ausgeleitet und kontrolliert werden. Bei dem 36-jährigen Fahrer wurde daraufhin ein freiwilliger Alkoholvortest durchgeführt, welcher einen Wert von über 2 Promille ergab. Daraufhin wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ellwangen: Mit elektrischen Skateboard gestürzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 17-Jähriger zu, als er mit seinem elektrischen Skateboard die Anton-Doser-Straße befuhr und aus derzeit unbekannter Ursache zu Fall kam. Der Junge musste anschließend in einer Klinik behandelt werden.

Leinzell: Sachbeschädigung

An einer Hausmeisterwohnung eines Schulzentrums in der Brauhaldestraße wurde der Polizei eine Beschädigung der Eingangstür gemeldet. Zwischen Freitag und Sonntag verursachten dort Unbekannte einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter 07175/9219680 entgegen.

Mutlangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 53-Jähriger befuhr gegen 14:20 Uhr mit seinem Audi die B298 in Richtung Mutlangen. Hierbei geriet er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einer Schutzplanke, bevor der PKW zwischen mehreren Bäumen zum Stehen kam. Der 53-Jährige konnte sich im Anschluss selbstständig und leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Mittelbronn: Kleiner Flächenbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Gegen 16:45 Uhr wurde am Mittwoch ein Brand auf einem Gerstenfeld an der Eschacher Straße gemeldet. Die Feuerwehr Gschwend rückte mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften aus und löschte das Feuer auf einer Fläche von etwa fünf Quadratmeter.

Aalen: Unfall auf der A7

Am Mittwoch gegen 10.40 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem VW den linken Fahrsteifen der BAB7 in Richtung Ulm. Hierbei geriet das Fahrzeug aufgrund von Aquaplaning nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ein 69-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Mittwoch mit seinem Wohnwagen die A7 von Ulm in Richtung Würzburg. Als er gegen 16:45 Uhr kurz vor dem Beschleunigungstreifen einer Rastanlage auf den linken Fahrstreifen wechselte, um einem anderen Verkehrsteilnehmer das Einfahren zu ermöglichen, übersah er einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Hyundai eines 22-Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Wohnanhänger und dem Hyundai sowie zur Kollision mit der Mittelschutzplanke. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 17.500 Euro.

Aalen: Arbeitsunfall

Nach einem Arbeitsunfall auf einem Gewann in der Himmlinger Steige musste am Mittwoch ein 67-jähriger Arbeiter leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert werden. Der Mann beabsichtige gegen 09:25 Uhr mit seinem Muldenkipper 20 Tonnen lose verladenen Jura-Marmorsteine zu entladen. Hierbei kippte zunächst der Sattelauflieger nach links und in der Folge der gesamte Sattelzug auf die Beifahrerseite. Der LKW-Fahrer musste durch die Feuerwehr Aalen, die mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort waren, aus der Fahrerkabine befreit werden. An dem Sattelzug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 45.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell