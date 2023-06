Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: 16-Jähriger von Unbekannten beraubt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen eines Raubes, zu dem es am Mittwoch (14.06.2023) gegen 21.30 Uhr auf einem Fußweg in der Straße "Im Röhrle" in Schönaich kam.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schlug eine noch unbekannte Person einem 16-Jährigen auf den Hinterkopf, als dieser mit seinem Pedelec nahe eines Spielplatzes an einer Parkbank vorbeifuhr. Der Jugendliche stürzte darauf hin und ergriff unmittelbar danach aus Angst die Flucht. Sein Fahrrad und eine Sporttasche ließ er hierbei zurück. Als er etwa eine halbe Stunde später an den Tatort zurückkehrte, waren sowohl das Rad als auch die Tasche weg. Der 16-Jährige war durch den Schlag leicht verletzt worden.

Das Fahrrad konnte am Folgetag im Gebüsch liegend wiedergefunden werden. Die Tasche mitsamt Inhalt wurde mutmaßlich von den unbekannten Tätern entwendet. Der Wert des Raubgutes wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Bei den Tätern soll es sich um zwei Personen gehandelt haben, die sich im Bereich einer Parkbank aufhielten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

