Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: 26 Jahre alter Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 26-jähriger Motorradfahrer, der am Donnerstag (15.06.2023) gegen 23.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Ost und Böblingen/Sindelfigen in einen Unfall verwickelt war. Vermutlich kam der Honda-Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Bereich einer Baustelle und einer in diesem Zuge eingerichteten Fahrbahnverschwenkung nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß hierauf mit der rechtsseitig verlaufenden Leitplanke zusammen. Der 26-Jährige wurde in der Folge über die Leitplanke geschleudert, während sein Motorrad nach rechts umstürzte und noch etwa 100 Meter weit über den Asphalt schlitterte. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahn war im Zuge der Unfallaufnahme rund 40 Minuten in Fahrtrichtung Singen vollgesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

