Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unbekannter entblößt sich vor Kindern - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann sprach am Mittwoch (14.06.2023) gegen 15.30 Uhr zwei zwölf Jahre alte Mädchen an, die zu Fuß im Bereich der Kalkofenstraße, nahe des dortigen Schulzentrums, unterwegs waren. Der Unbekannte fragte die beiden nach einer Toilette. Die Mädchen erwiderten, dass es hier keine Toiletten gebe. Daraufhin ging der Mann ein Stück in Richtung einer Unterführung, ließ seine Hose herunter und entblößte sein Glied. Anschließend begann er mit Blick in Richtung der Kinder an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Die beiden Zwölfjährigen flüchteten.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 50 bis 60 Jahre alten und ca. 170 cm großen Mann gehandelt haben. Er sei schlank und habe graue kurze Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einer kurzen, in verschiedenen Blautönen karierten Hose. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell