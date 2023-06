Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte beschädigen Fensterscheiben

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Freitag (16.06.2023) gegen 03.15 Uhr mehrere Fensterscheiben einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße in Böblingen, nahe der Einmündung zur Querstraße, indem sie mutmaßlich Pflastersteine dagegen warfen. Es ging jeweils die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro entstanden sein dürfte. Eine Zeugin wurde auf den Lärm aufmerksam und konnte zwei Männer im Alter von etwa 30 Jahren in Richtung "Kurzer Weg" wegrennen sehen. Die beiden sollen etwa 180 cm groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

