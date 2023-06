Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg Böblingen-Dagersheim: 30-jähriger Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft genommen - Zeugin gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 30-jähriger Mann, der verdächtigt wird, vergangenen Freitag (09.06.2023) einen 44-Jährigen mit einem Messer verletzt, mit Pfefferspray besprüht, in einen Bauwagen eingesperrt und letztlich auch noch bedroht zu haben, sitzt seit Mittwoch (14.06.2023) in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Ermittlungen gerieten die beiden Männer an jenem Freitag aus noch nicht abschließend geklärten Gründen vormittags im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße in Dagersheim auf einem Feldweg in eine Auseinandersetzung. Der Tatverdächtige soll versucht haben, den 44-Jährigen mit einem Cuttermesser im Gesicht zu verletzen. Als dieser den Angriff abgewehrt habe, habe er Verletzungen am rechten Arm erlitten. Der Angegriffene soll sich in seinen Bauwagen geflüchtet haben, der ganz in der Nähe auf einem privaten Gartengrundstück steht. Auf die Tür des Wagens soll der Tatverdächtige dann mit einem Messer eingestochen und Reizgas ins Innere gesprüht haben. Anschließend habe er den 44-Jährigen offenbar mit einem von außen steckenden Schlüssel in dem Bauwagen eingeschlossen und sich anschließend entfernt. Eine noch unbekannte Zeugin, die die Tat vermutlich beobachtet hatte, soll dem 44-Jährigen geholfen und den Bauwagen von außen wieder geöffnet haben.

Im Rahmen einer Unfallaufnahme, an der der 44-Jährige am Freitagnachmittag beteiligt war, wurde die Tat schließlich der Polizei bekannt. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt wohl auf dem Weg in ein Krankenhaus, um seine leichten Verletzungen versorgen zu lassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde durch das zuständige Amtsgericht ein Haftbefehl gegen den 30-jährigen Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Bedrohung erlassen. Am Mittwoch wurde der 30-Jährige an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen und dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den deutsch-kasachischen Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Der Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034 27045-0 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, bittet die Zeugin, die den 44-Jährigen aus seinem Bauwagen befreit hat, sich zu melden. Die Frau sei in Begleitung eines Hundes gewesen.

