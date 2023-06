Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Neckarweihingen: Einbruch in Baucontainer

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (15.06.2023) schlugen noch unbekannte Täter in der Straße "Scholppenäcker" in Neckarweihingen zu. Zunächst begaben sich die Diebe auf eine Baustelle im Kreuzungsbereich mit der Straße "Unter dem Hohen Rain". Dort befand sich ein Baucontainer dessen Tür mittels eines etwa 1,8 Tonnen schweren Betonklotzes vor unbefugtem Eindringen gesichert worden war. Den Tätern gelang es auf noch unbekannten Weise diesen Klotz zur Seite zu bewegen. Anschließend stahlen sie Elektrogeräte, Baumaschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro daraus. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, an den Polizeiposten Oststadt zu wenden.

