Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich zwischen Montag (12.06.2023) 10.00 Uhr und Donnerstag (15.06.2023) 09.00 Uhr in der Straße "Am Heuweg" in Rutesheim ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell