Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 28-jähriger Motorradfahrer wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen angezeigt

Ludwigsburg (ots)

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer wird sich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen, nachdem er am Mittwochabend (14.06.2023) die Sindelfinger Mahdentalstraße in renntypischer Manier befahren hat. Der Honda-Lenker fiel gegen 23.15 Uhr zwei Polizeibeamten, die in zivil unterwegs waren, auf, als er in Richtung der Autobahnanschlussstelle Sindelfingen-Ost unterwegs war. Der 28-Jährige überholte den zivilen Streifenwagen mit hoher Geschwindigkeit. Anschließend wechselte der die Spuren hin und her, um das Tempo beibehalten zu können. Im Bereich einer Ampelanlage fuhr er links, über einen eingezeichneten Linksabbiegestreifen an wartenden Fahrzeugen vorbei und fädelte, als die Ampel für Geradeausfahrende auf Grün umsprang, mit unverminderter Geschwindigkeit auf die Geradeausspur ein. Teilweise zeigte der Tacho des verfolgenden zivilen Streifenwagens weit über 100 km/h an. Im Bereich einer Tankstelle konnten die beiden Polizisten den Motorradfahrer schließlich anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell