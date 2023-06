Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: 45-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sorgte ein 45-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag (15.06.2023) in Tamm für einen Polizeieinsatz. Sowohl er als auch seine Mutter hatten gegen 00.35 Uhr aufgrund von verbalen Streitigkeiten die Polizei alarmiert. Bis zu deren Eintreffen war der Mann bereits barfuß aus seinem Wohnhaus gerannt und trat und schlug in der Straße "Am Kaltengraben" auf geparkte Fahrzeuge ein. Ob hierbei ein Sachschaden entstand, ist noch nicht bekannt. Anschließend lief er in Richtung der Ludwigsburger Straße davon. Dort konnte er zwischen den Einmündungen zur Reutlinger Straße und zur Porschestraße von einer Streifenbesatzung der Polizeihundeführerstaffel angetroffen werden. Der 45-Jährige schrie lauthals zusammenhanglose Dinge, schlug und trat um sich. Bei dem Versuch, den Mann festzunehmen, trat er einen Polizeibeamten und schlug einem zweiten ins Gesicht. Nach vorheriger Androhung kam daraufhin ein Polizeihund zum Einsatz, der den 45-Jährigen in die Wade biss und schwer verletzte. Anschließend konnte der sich weiterhin stark zur Wehr setzende Mann vorläufig festgenommen und letztlich dem Rettungsdienst übergeben werden. Dieser brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Polizeibeamten wurden leicht verletzt.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass der 45-Jährige im Besitz von Drogen sein könnte. Daraufhin wurde das Zimmer des Mannes durchsucht. Hier konnten Marihuana-Pflanzen sowie eine kleine Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell