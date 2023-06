Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Unbekannter verteilt Schrauben und Nägel auf der Fahrbahn - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich in der Nacht zum Mittwoch (14.06.2023) verteilte ein noch unbekannter Täter Schrauben und Nägel auf der Fahrbahn der Kornwestheimer Straße im Bereich der Bushaltestelle "Kernersteg" in Aldingen. Ein 36 Jahre alter E-Scooter-Lenker fuhr am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr über diese, wobei ein Nagel in seinem Reifen stecken blieb. Es entstand hierdurch weder ein Sachschaden noch wurde der 36-Jährige verletzt. Ein noch unbekannter Radfahrer soll jedoch einen platten Reifen davongetragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie Geschädigte, insbesondere der unbekannte Fahrradfahrer, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

