Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugen nach einer Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Sonntag, den 14.05.2023 kam es in der Zeit von ca. 11:55 Uhr bis 12:35 Uhr zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen 43-Jährigen Fahrer eines grauen Opel Vectras. Dieser geriet in Höhe des Steinbrinkwegs 47 in Hessisch Oldendorf in den Gegenverkehr, sodass der entgegenkommende Pkw, um eine Kollision zu vermeiden, stark abbremsen musste. Kurz darauf kam es zu einer erneuten Gefährdung durch den Opel-Fahrer in Höhe des Kreisels Welseder Straße/Münchhausenring, dort fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisel ein und missachtete mehrere Kinder, die sich bereits auf dem Zebrastreifen befunden hatten. Zu einem Zusammenstoß ist es hier glücklicherweise nicht gekommen.

Bei der anschließenden Kontrolle der Polizei wurde bei dem 43-Jährigen eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt, die eine absolute Fahruntüchtigkeit begründete. Anschließend wurde der Beschuldigten der Polizei Hameln zugeführt, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihm droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Pkws und den Kindern, die als Zeugen für den Sachverhalt dienen können. Diese mögen sich bitte mit der Polizei Hessisch Oldendorf unter der 05152/698720 (außerhalb der Geschäftszeiten mit der Polizei Hameln unter der 05151/933-222) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell