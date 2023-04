Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel Betrachtungszeitraum: Ostersonntag, 09.04. bis Ostermontag, 10.04.2023

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Varel - Im Tatzeitraum Samstag, 21:00 Uhr, bis Ostersonntag, 07:50 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Pkw Seat Leon, welcher auf einem Grundstück an der Moltkestraße parkte. Beschädigt wurde die Fahrzeugfront und die rechte Fahrzeugseite. Zeugen werden gebeten, sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Sachbeschädigung an Gartenzaun

Bockhorn - In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag, 20:30 Uhr bis 09:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den hölzernen Gartenzaun eines an der Mühlenstraße gelegenen Grundstücks. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Bockhorn - Am Sonntagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte eine 33-jährige Frau, die mit ihrem Pkw auf der Vareler Straße unterwegs war. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung. Nach Durchführung eines Drogenvortestes besteht der Verdacht des Kokainkonsums. Es folgten Blutprobenentnahme und Weiterfahrtuntersagung. Die Frau muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz Bockhorn/Varel - Am Sonntagnachmittag fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung aus Varel in der Bockhorner Straße in Bockhorn ein Kleinkraftrad auf, welches ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Gegen den 75-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Bei einer weiteren Kontrolle in Varel, Bürgermeister-Heidenreich-Straße, gegen 20:00 Uhr, wurde der 14-jährige Führer eines E-Scooter ebenfalls wegen einer abgelaufenen Versicherung angehalten. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell