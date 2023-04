Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 09.04.-10.04.2023

Wilhelmshaven (ots)

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntagabend, um 19:40 Uhr, wurde ein 34-jähriger Pkw-Führer in der Bismarckstraße durch die Polizei kontrolliert. Bei der Überprüfung wurde eine Drogenbeeinflussung bei dem Fahrer festgestellt. Eine Untersagung der Weiterfahrt und die Entnahme einer Blutprobe waren die Folge.

Brand eines Pkw-Anhängers / Zeugenaufruf Am Montagmorgen, um 06:45 Uhr, wird ein Brand eines Pkw-Anhängers in der Ebertstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Die Feuerwehr hat den Brand abgelöscht. Der Anhänger wurde für eine weitere Spurensicherung beschlagnahmt. Zeugen welche Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang getätigt haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Tel: 04421/942-0 in Verbindung setzen.

