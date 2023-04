Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel Betrachtungszeitraum: Gründonnerstag, 06.04.2023 bis Ostersonntag, 09.04.2023

Varel/Bockhorn/Grabstede (ots)

Brand einer Gewerbehalle

Varel - Am Gründonnerstag gerieten zur Mittagszeit aus bislang unbekannter Ursache in einer Lagerhalle eines örtlich ansässigen Papier- und Kartonagenherstellers in der Karl-Nieraad-Straße dort gelagerte Papierballen in Brand. Die aufwändigen und langwierigen Löscharbeiten zogen sich bis in den Samstagnachmittag, konnten dann aber erfolgreich abgeschlossen werden. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht. Die Polizei in Varel hat die Brandermittlung aufgenommen, diese dauern an. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Brand in einem Verkaufswagen

Bockhorn - Am späten Nachmittag des Karfreitags wurde ein Angehöriger eines an der Nordstraße ansässigen Geflügelhofes auf Brandgeruch aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Offenbar war in einem, auf dem Betriebsgelände in einer Halle abgestellten, Verkaufswagen ein kleinerer Brand entstanden, welcher durch die eingesetzte Feuerwehr bekämpft werden konnte, bevor ein größerer Schaden entstehen konnte. Personenschaden entstand nicht.

Sachbeschädigung durch Silvesterfeuerwerk Bockhorn - Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:00 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter einen pyrotechnischen Gegenstand, Typ "Böller", auf einen Balkon eines Mehrparteienhauses in der Mühlenstraße. An der Gebäudefassade sowie der persönlichen Balkonausstattung der Wohnungsnehmer entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Sachbeschädigung an einer Windkraftanlage durch Graffiti Varel - Am Karfreitagnachmittag beobachtete eine aufmerksame Zeugin zwei Personen dabei, eine im Windpark Hohelucht befindliche Windkraftanlage mit Graffiti zu besprühen und alarmierte die Polizei. Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte den Personen, welche mittlerweile einen Pkw besetzt und die Örtlichkeit verlassen hatten, folgen und die Personalien feststellen. Im mitgeführten Fahrzeug konnten korrespondierende Farbsprühdosen festgestellt werden. Die beiden in Oldenburg wohnenden Personen müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Einbruchversuch in einen Beherbergungs- und Gastronomiebetrieb Varel - In der Nacht zum Ostersamstag versuchten bislang unbekannte Täter zwei Zugangstüren zu einem an der Oldenburger Straße gelegenen Beherbergungs- und Gastronomiebetrieb aufzuhebeln. Zum Betreten der Räumlichkeiten kam es nicht. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Einbruch in ein Jugendzentrum

Varel - Am Nachmittag des Karfreitags drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das an der Oldenburger Straße gelegene Jugendzentrum ein und entwendeten nach derzeitigem Erkenntnisstand Süßigkeiten und Getränke. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Sachbeschädigung an Pkw

Varel - Im Tatzeitraum, Gründonnerstag, 17:30 Uhr, bis Ostersamstag, 09:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Windschutzscheibe eines Pkw Ford, welcher auf der Ausstellungsfläche eines an der Torhegenhausstraße ansässigen Automobilhändlers abgestellt war. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Verkehrsunfall mit verletztem Mofafahrer Grabstede - Am Donnerstagvormittag befuhr ein 28-jähriger Mofa-Fahrer die Hauptstraße in Grabstede in nordöstliche Richtung. Zur gleichen Zeit fuhr eine 75-jährige Frau aus Bockhorn mit ihrem Pkw Seat die Hauptstraße in entgegengesetzter Richtung in der Absicht, nach links in die Theilenmoorstraße abzubiegen. Dabei übersah die Fahrzeugführerin den entgegenkommenden Zweiradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß in dessen Folge der Mofa-Fahrer stürzte und sich Verletzungen zuzog.

Verkehrsunfall mit verletztem eScooter-Fahrer Varel - Am Samstagabend, 22:30 Uhr, beabsichtigte ein Jugendlicher mit seinem eScooter von der untergeordneten Raiffeisenstraße nach links in die übergeordnete Friedrich-Ebert-Straße einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit einem auf der übergeordneten Straße fahrenden Pkw, in dessen Folge sich der 16-jährige Jugendliche aus Varel Verletzungen zuzog. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend mit seinem Pkw VW Golf vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Varel - Am Freitagmorgen gegen 04:45 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung im Vareler Stadtgebiet ein Pkw Mercedes auf, welcher mit vier männlichen Personen besetzt war und entschloss sich zur Kontrolle von Pkw und Fahrzeugführer. Dabei wurde festgestellt, dass der 18-jährige Fahrzeugführer den Pkw führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der Mann aus Wilhelmshaven muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Verkehrsunfall

Varel - Am Freitag gegen 18:05 Uhr befuhr eine Familie aus Varel mit ihren Fahrrädern die, über die Autobahn führende, Fahrradbrücke in Richtung Alte Wiefelsteder Straße. Als ein Pedelec-Fahrer der Familie begegnet gerät der 6-jährige Sohn der Familie nach links und stößt mit dem entgegenkommenden 37-jährigen Pedelec-Fahrer aus Varel zusammen. Das Kind zog sich Verletzungen zu. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.

