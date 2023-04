Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 07.04. - 09.04.2023

Jever/Schortens/Wangerland (ots)

Jever

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Jever Am 07.04.2023, gegen 08:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei aus Jever einen 28-jährigen E-Scooter-Fahrer im Bereich der Ladestraße in Jever. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Roller kein Versicherungsschutz bestand. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Fahrt unter Alkoholeinfluss mit Kleinkraftrad in Jever Am 09.04.2023, gegen 00:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei aus Jever den 17-jährigen Führer eines Kleinkraftrads im Bereich der Ladestraße in Jever. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Jugendliche unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,66 Promille aus. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde an die gesetzlichen Vertreter übergeben. Ihn erwartet ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Wangerland

Trunkenheit im Straßenverkehr in Hooksiel Am 07.04.2023, gegen 00:25 Uhr, kontrollierten Polizeibeamtinnen der Polizei aus Jever den 51-jährigen Führer eines Pkw im Bereich der Bäderstraße in Hooksiel. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamtinnen fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest wies eine Alkoholbeeinflussung von 1,79 Promille aus. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Schortens

Brand eines Wohnmobils auf Privatgrundstück in Sillenstede Am 07.04.2023, gegen 19:15 Uhr, geriet ein Wohnmobil auf einem Privatgrundstück in Sillenstede in Brand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Durch das Brandgeschehen wurde unter anderem ein weiterer, in der Nähe befindlicher, Pkw ebenfalls beschädigt. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren Sillenstede und Accum vor Ort eingesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad in Schortens Am 07.04.2023, gegen 20:25 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei aus Jever den 19-jährigen Führer eines Kleinkraftrades im Bereich der Accumer Straße in Schortens. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell