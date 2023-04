POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 09.04.-10.04.2023

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Verkehrsunfälle

Zeit: Sonntag, 09.04.23, 10.09 h

Ort: Schortens, K 93/Mühlenreihe Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die K 93/Mühlenreihe in Fahrtrichtung Sillenstede. Aus nicht bekannten Gründen kam der Pkw auf gerader Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kam auf der Berme bzw. an einer Grabenkante zum Stillstand. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur Kontrolle einem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw wurde rundherum beschädigt. Der Schaden wird auf 5000 EUR geschätzt.

Zeit: Sonntag, 09.04.23, 20.50 h

Ort: Jever, Friedrich-Barnutz-Str. Zur Vorfallzeit wurde ein in der Friedrich-Barnutz-Str. in Jever geparkter Pkw angefahren, so dass die hintere linke Leuchteneinheit des Pkw beschädigt wurde. Der Schaden wird auf 1000 EUR geschätzt. Es ist zu vermuten, dass ein Radfahrer den Schaden verursacht hat und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte

Straftaten

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zeit: Sonntag, 09.04.23, 15.15 h

Ort: Schortens, Im Gewerbegebiet Bei der Kontrolle eines 28-jährigen Mannes, welcher im Schortenser Gewerbegebiet mit einem Pkw unterwegs war, wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Gegen den Fahrzeughalter, wer die Fahrt zugelassen hat, wird ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet. Einbruchdiebstahl

Zeit: Montag, 10.04.23, 03.00 bis 05.18 h Ort: Schortens/Roffhausen, Olympiastr. Im Tatzeitraum drangen unbekannte Täter nach Gewalteinwirkung auf eine Fensterscheibe in eine Fleischerei ein. Es wurden Fleischwaren in bislang nicht bekannter Menge entwendet. Der Schaden an der Verglasung wird auf 3500 EUR geschätzt.

