Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Unfall im Kreisverkehr - Radfahrer leicht verletzt

Niederkrüchten (ots)

Am Sonntag gegen 16:00 Uhr fuhr ein 75-jähriger Autofahrer (deutsch) aus Niederkrüchten auf der Hochstraße. Er kam aus Richtung 'Am Kamp', bog in den Kreisverkehr an der Mittelstraße ein und wollte den Kreisverkehr in Richtung Lindbruch verlassen. Dabei achtete er nicht auf einen Pedelec-Fahrer, der ebenfalls im Kreisverkehr fuhr und in Richtung Elmpt abbiegen wollte. Der 78-jährige Schwalmtaler stürzte und wurde leicht verletzt. /wg (742)

