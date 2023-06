Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Wegen Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen Unbekannt nachdem am Freitag (16.06.2023) gegen 03.25 Uhr in einem Wohnhaus in der Untere Burggasse in Sindelfingen ein Brand entdeckt worden war. Rauchgeruch hatte eine 35-jährige Bewohnerin aufmerksam werden lassen, worauf sie gemeinsam mit einer weiteren Bewohnerin dafür gesorgt hatte, dass alle Anwesenden das Haus verließen, während zeitgleich Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen befand sich mit neun Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und konnte eine brennende Tür im Keller des Gebäudes feststellten, die zügig gelöscht wurde. Vermutlich wurde die Tür von noch unbekanntem Täter in Brand gesetzt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die 35-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell