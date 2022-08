Polizei Köln

POL-K: 220818-3-K/BAB Sechs Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf der BAB 3

Köln (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen am Donnerstagnachmittag (18. August) auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt sind sechs Personen schwer verletzt worden. In der Ausfahrt Siebengebirge soll die 53-jährige Fahrerin eines VW Passat in der Ausfahrt plötzlich nach links in den Gegenverkehr der Auffahrt gefahren und dort mit einem mit vier Personen besetzten VW Golf frontal kollidiert sein. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Rettungskräfte brachten die beiden Insassen des VW Passat sowie die vier Personen aus dem VW Golf in Kliniken. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sichert sie Spuren am Unfallort. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die Ausfahrt gesperrt. (jk/de)

