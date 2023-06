LPI-GTH: Seitenscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Gestern befuhr ein 47-jähriger Fahrer eines LKW die B88 von Gehren in Richtung Ilmenau, als ihm auf Höhe der Ausfahrt "Wümbach" ein unbekannter Fahrzeugführer auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Um eine Kollision mit dem Unbekannten zu vermeiden, wich der 47-Jährige mit seinem LKW nach rechts aus und geriet dadurch in die Leitplanke. Am LKW sowie der Leitplanke entstand unfallbedingter Sachschaden. Der ...

