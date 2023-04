Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbruch in Firma - 50 000 Stehlschaden

Schwaan/Ziesendorf (ots)

In der Zeit vom 04.04.23, 23:00 Uhr - 05.04.23, 07:00 Uhr brachen derzeit unbekannte Täter in eine Firma in Ziesendorf bei Schwaan ein. Gewaltsam öffneten sie das Eingangstor sowie Fenster und Türen des Betriebs und verschafften sich so Zutritt zum Gelände. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Diebe zahlreiche Bronzestatuen und Bronzerohlinge. Somit muss nach ersten Schätzungen von einem Gesamtschaden von über 50.000 Euro ausgegangen werden. Ein Fährtenhund wurde zur Suche nach den Tätern eingesetzt. Ebenso kam der Kriminaldauerdienst aus Rostock vor Ort und sicherte umfangreich Spuren.

Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

Zur Aufklärung des Einbruchs bittet die Polizei nunmehr um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen in der Nacht von Dienstag (04.04.23) auf Mittwoch (05.04.23) im Bereich Ziesendorf auffällige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Hinweise bitte an die Polizei Bad Doberan unter 038203 560, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell