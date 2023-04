Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebe entwenden Tresor mit 10 000 Euro Bargeld

Rerik (ots)

Zu einem Einbruch in ein Gebäude in Rerik kam es am 04.04.2023, zwischen 00:10 Uhr bis 06:45 Uhr. Dabei entwendeten unbekannte Täter einen im Boden verankerten Tresor mit circa 10.000 Euro Bargeld sowie etliche Fahrzeugbriefe. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter über einen Hintereingang gewaltsam in das Gebäude. Der Tresor wurde später ausgebrannt im Bereich Alt Bukow aufgefunden. Der Kriminaldauerdienst aus Wismar kam vor Ort und sicherte umfangreich Spuren.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell