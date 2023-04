Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Einbruch in eine Agrargenossenschaft - 15 000 Euro Schaden

Bützow/Selow (ots)

In der vergangenen Nacht, auf den heutigen 04.04.23, drangen unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in eine Werkstatthalle und eine weitere Halle auf dem Gelände eines Agrarbetriebes bei Klein Belitz ein. Die Täter entwendeten diverse Elektrowerkzeuge. Weiterhin wurden an drei Traktoren Scheinwerfer und Arbeitsleuchten demontiert. Nach derzeitigen Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe auf circa 15.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst aus Rostock kam zum Einsatz und sicherte Spuren vor Ort.

Hiermit bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer im Zeitraum vom 03.04.23, 20:30 Uhr bis 04.04.23, 06:45 Uhr, relevante Beobachtungen im Bereich der Ortschaft Selow gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei Bützow unter 038461 424 0 oder jeder anderen Dienststelle sowie der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Kriminalpolizei Güstrow führt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell