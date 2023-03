Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Diebstahl von Metall

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 29. März 2023, haben mehrere Personen versucht, von einem Firmengelände in Schalke Metallteile zu entwenden. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beobachteten um 22 Uhr ein fremdes Fahrzeug und mehrere unberechtigte Personen auf dem Gelände der Firma. Im Innenraum des Fahrzeugs waren bereits verschiedene Metallteile verstaut. Das Firmengelände wurde durch Polizeikräfte umstellt und durchducht. Dabei kam auch ein Polizeihund zum Einsatz. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Personen auf einem der Gebäudedächer versteckten, wurde auch ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ und die Ermittlungen dauern an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell