Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Gelsenkirchen (ots)

Ein defektes Rücklicht ist am Mittwoch, 29. März 2023, in Beckhausen in einem Einsatz mit mehreren Streifenwagen geendet. Gegen 2.30 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung das entsprechende Auto aufgefallen, weshalb sie den Fahrer für eine Verkehrskontrolle stoppten. Der Mann konnte den Einsatzkräften allerdings keinerlei Dokumente aushändigen, sodass er die Beamten zum Streifenwagen begleitete, wo er schließlich mündlich seine Personalien angab. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass die am Wagen angebrachten Nummernschilder wegen eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben sind, außerdem lag ein Haftbefehl gegen den 38-Jährigen vor. Als die Beamten ihm dies mitteilten und ihn festnehmen wollten, flüchtete der Gladbecker, konnte aber eingeholt, zu Boden gebracht und fixiert werden. Dort versuchte der 38-Jährige in Richtung der Beamten zu schlagen, zu treten und sich zu befreien, wodurch einer der Beamten leicht verletzt wurde. Als der Mann nun auch noch versuchte, an die Einsatzmittel des Polizisten zu gelangen, wurde von dem 38-Jährigen abgelassen und das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG) gezogen und dessen Einsatz angedroht. Da der Gladbecker erneut angreifen wollte, wurde das DEIG schließlich eingesetzt. Der Mann konnte danach mit Handschellen fixiert werden. Kurz darauf trafen weitere Streifenwagen zur Unterstützung ein. Der 38-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist, wurde ihm dort zudem eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er ins Gewahrsam gebracht. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen ihn ein. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

