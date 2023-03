Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gullydeckel entwendet - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem Unbekannte am Mittwoch, 29. März 2023, in der Neustadt einen Gullydeckel entwendet haben, ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Gegen 17.20 Uhr fuhren Beamte zur Bokermühlstraße und sicherten dort die Gefahrenstelle zwischen dem Wiehagen und der Josefstraße ab. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Verkehrskommissariat unter 0209 365 6280 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160. Die Polizei betont, dass es sich hierbei um eine Straftat und keinesfalls um einen Spaß handelt. Täter riskieren mit dem Entwenden von Schacht- oder Gullydeckeln, dass sich andere Menschen schwer verletzen.

