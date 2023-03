Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Mittwoch

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Mittwoch, 15.03.2023 um 17:55 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Hier konnten die Einsatzkräfte nach dem schnellen Eintreffen auch schon sofort Entwarnung geben. Ein Rauchmelder hatte aufgrund von Wasserdampf ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde einem Verantwortlichen übergeben und der Einsatz nach 20 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Wengern wurde um 18:34 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Osterfeldstraße alarmiert. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten musste die Besatzung des Rettungswagens beim Transport einer Person zum Fahrzeug unterstützt werden. Die Tragehilfe wurde mit fünf Einsatzkräften durchgeführt und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell