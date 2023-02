Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Haltendes Auto übersehen

Am Mittwoch fuhr ein 81-Jähriger nahezu ungebremst bei Gerstetten in einen Audi.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8.30 Uhr. Eine 47-Jährige fuhr mit ihrem Audi von Gussenstadt in Richtung Gerstetten. Da es ihrem Beifahrer schlecht ging, hielt sie an. Von hinten kam der 81-Jährige mit seinem Renault. Er übersah das stehende Auto und fuhr diesem ungebremst in das Heck. Angeblich blendete ihn die Sonne und er sah den Audi nicht. Hinter ihm fahrende Zeugen hatten den Audi jedoch bemerkt. Bei dem Unfall erlitten die beiden Autofahrer Verletzungen. Der Fahrer des Renault kam mit Verdacht auf mittelschwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 47-Jährige konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen können. Und halten Sie bitte Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht (halber Tachoabstand). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

