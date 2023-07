Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Klosterstraße ereignete sich am Donnerstag eine Unfallflucht. Ein unbekannter stieß in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11.15 Uhr gegen einen VW Passat und beschädigte diesen. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend und hinterließ ca. 1500 Euro Sachschaden. Wer zum Unfallgeschehen weitere sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Schorndorf: Unfall beim Anfahren

In der Adelberger Straße fuhr am Donnerstag gegen 15 Uhr eine 15-jährige Mofa-Fahrerin vom Fahrbahnrand an ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Sie stieß mit einem vorbeifahrenden Pkw zusammen und verursachte dabei Sachschaden. Die etwa 30-jährige Autofahrerin, von der keine Personalien bekannt sind, sollte sich zur Klärung der weiteren Details mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

Leutenbach: Unfall im Kreisverkehr

Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr am Donnerstag gegen 13.45 Uhr den Kreisverkehr Untere Schrai der L 1127. Dort stürzte er ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

