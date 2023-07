Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Unfall im Begegnungsverkehr

Aalen (ots)

Zwei Verletzte und mindestens 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagvormittag in der Hofwiesenstraße (K 3311) ereignete. Eine Tesla-Fahrerin (Alter noch unbekannt) war gegen 09.45 Uhr in Richtung Wasseralfingen unterwegs, als sie plötzlich in Richtung Gegenfahrspur geriet und dort mit dem Audi eines entgegenkommenden 73-Jährigen zusammenstieß. Beide Beteiligten zogen sich Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge und damit einhergehende Vollsperrung dauert Stand 10.45 Uhr noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell