Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Murrhardt: Pkw contra Lkw

Murrhardt: (ots)

Ein schwer verletzter Autofahrer sowie ca. 60.000 Euro Sachschaden an den Unfallfahrzeugen ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 10.30 Uhr ereignete. Ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw Dacia befuhr die L 1066 von Fornsbach kommend in Richtung Murrhardt, als er kurz vor der Abzweigung Hausen durch eine Biene im Fahrzeug stark abgelenkt gewesen sei. Der Autofahrer habe daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, woraufhin er nach links abkam und gegen einen entgegenkommenden Lkw prallte. Das Auto des 30-Jährigen wurde in der Folge nach rechts abgewiesen und kam in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der schwer verletzte Autofahrer musste notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Sein über 40 Tonnen schweres Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werde. Zur Durchführung dieser Maßnahme bleibt die Sperrung der Fahrbahn auf noch unabsehbare Zeit aufrechterhalten. Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet.

