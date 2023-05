POL-DH: --- Twistringen und Scholen, Unfallfluchten dank Zeugen aufgeklärt - Lemförde, Polizei sucht Zeugen nach Zigarettendiebstahl

Polizeiinspektion Diepholz

Lemförde - Diebstahl / Einbruch

Ein Unbekannter ist am Dienstag gegen 16.30 Uhr gewaltsam in die Lagerräume des Combi-Marktes in der Burgstraße eingedrungen. Im Lagerraum brach er einen Rollcontainer auf und entwendete Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Er verließ den Markt durch die Warenannahme. Da der Täter für den Abtransport der Zigaretten einen Karton oder Tasche verwendet haben muss, bittet die Polizei um Hinweise, wem ein Mann mit solch einem Behältnis aufgefallen ist. Beobachtungen nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag gegen 17:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Optikers Apollo in Sulingen abgestellten VW Up. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte unerkannt vom Unfallort. Der Sachschaden am PKW beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271-9490, zu melden.

Sulingen - Verkehrsunfall

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer missachtete gestern gegen 11.30 Uhr an der Einmündung Basssumer Straße / B 61 die Vorfahrt und kollidierte mit dem Pkw eines 55-jährigen Fahrers. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, der Schaden beträgt rund 13500 Euro.

Scholen - Zeugen beobachten Unfallflucht

Beim Einbiegen von der L 341 auf die Sulinger Straße (B 61) missachtete gestern gegen 16.30 Uhr ein 75-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit dem Pkw eines 36-jährige Fahrers. Anschließend verließ der 75-Jährige die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern und seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen konnten jedoch das Kennzeichen ablesen und der Polizei mitteilen. Die suchte den Fahrzeughalter, der zugleich Fahrer war, auf und konfrontierten ihn mit der Unfallflucht. Der 75-Jährige räumte anschließend den Sachverhalt ein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro.

Weyhe - Einbruch

Im Laufe des langen Pfingstwochenendes sind Unbekannte in ein Restaurant in Leeste, Alte Poststraße, eingebrochen. Im Inneren des Restaurants entwendeten die Täter ein Tablet und ein Laptop, weiter öffneten sie gewaltsam einen Tresor und eine Kasse. Mit einer geringen Menge Bargeld, Laptop und Tablet flüchteten die Täter unerkannt wieder. Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Süstedt - Zwei Verletzte

Am Dienstag um 17:00 Uhr hat sich auf der B6 in auf Höhe der Ortschaft Süstedt ein Verkehrsunfall mit einer bisher noch ungeklärten Ursache ereignet. Der Fahrer eines Transporters kam nach einer Rechtskurve nach Links von der Fahrbahn ab und prallte auf dem Randstreifen, zwischen Fußweg und Feld, gegen einen Baum. Der 45-jährige Fahrer sowie sein 15-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und durch einen Rettungswagen versorgt.

Bruchhausen-Vilsen - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag bis Dienstag haben Unbekannte in der Sulinger Straße mehrere Betonbrocken aus einem Abriss-Container entnommen und auf einem Grundstück auf Höhe der Nr. 32 sowie im Nahbereich verteilt. Dabei wurde auch die Stufe einer Treppe beschädigt. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/938250, zu informieren.

Twistringen - Unfallflucht aufgeklärt

Der Fahrer eines Skodas hat am Dienstagmorgen gegen 9:15 Uhr beim Einfahren auf einen Parkplatz an der Steller Straße einen geparkten Piaggio-Roller touchiert und einen Schaden von 500 Euro verursacht. Obwohl sich der Fahrer das Fahrzeug angesehen hatte, entschloss er sich, den Unfallort zu verlassen. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Unfallverursacher aus Drentwede ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

