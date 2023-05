Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Radfahrerin lebensgefährlich verletzt - Weyhe, Diebstahl eines Pedelec - Diepholz, Lkw Diebstahl ---

Diepholz (ots)

Syke-Barrien - Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Eine 73-jährige Radfahrende wurde heute früh gegen 08.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Barrien, Bremer Straße, schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wollte die 73-Jährige die Bedarfsampel in Höhe der Jet-Tankstelle trotz Rotlicht überqueren. Als sie unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr kollidierte sie mit einem vorbeifahrenden Lkw und wurde zu Boden geschleudert. Sie wurde mit schweren Verletzungen, Lebensgefahr nicht ausgeschlossen, mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bremen geflogen. Der Lkw-Fahrer bleib unverletzt, er wurde kurz vom Rettungsdienst betreut. Die B 6 musste zwischenzeitlich für die Unfallaufnahme und ersten Ermittlungen voll gesperrt werden.

Syke-Barrien - Scheibe eingeschlagen

In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag wurde in der Lärchenstraße bei einem 3er BMW die Beifahrerscheibe eingeschlagen und das Sportlenkrad sowie das elektronische Bordsystem ausgebaut und entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3500 Euro. Wer Hinweise dazu geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, zu informieren.

Stuhr-Moordeich - Verkehrsunfall

Ein 85-jähriger BMW Fahrer kollidierte am Pfingstmontag in Moordeich, Hexendeich, mit einem Straßenbaum. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er am gegen 14:40 Uhr von der Fahrbahn ab und fuhr mit geringer Geschwindigkeit gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt, der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Weyhe-Melchiorshausen - Pedelec Diebstahl

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte von einer Bushaltstelle an der B 6 Höhe Waldkater ein Pedelec entwendet. Das Rad der Marke Winera Yucatan Im Wert von rund 3000 Euro war verschlossen an der Haltestelle untergestellt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Diepholz - Lkw Diebstahl

Im Verlauf des Pfingstwochenendes von Samstag bis Montag haben Unbekannte einen Lkw der Marke DAF samt Auflieger entwendet. Das Fahrzeug stand auf dem Parkstreifen an der Thüringer Straße. Der Schaden beträgt rund 102000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

