POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 29.05.2023

Diepholz (ots) - Bassum - Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pkw In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Bassum, in der Straße An der Weide, zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Hierbei wurde der Pkw auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 zu melden. Twistringen - ...

