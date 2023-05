Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 28.05.2023

Diepholz (ots)

Bassum - Trunkenheit im Verkehr

Am 28.05.2023, gegen 00:30 Uhr, fiel Polizeibeamten des Polizeikommissariats Syke auf der B51 in Bassum, Osterbinde, ein Pkw mit polnischer Zulassung auf, der sodann kontrolliert werden sollte. Trotz mehrerer Haltesignale hielt der Fahrzeugführer zunächst nicht an und fuhr mit geringer Geschwindigkeit weiter. Im Stadtgebiet stoppte der Pkw, der Fahrzeugführer stieg aus und entfernte sich vom Kontrollort. Der 29-jährige Fahrzeugführer konnte durch die Polizeibeamten vor Ort festgehalten werden. Eine anschließende Überprüfung ergab, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Atemalkoholkonzentration betrug 2,70 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Twistringen - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Pedelec-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ein 28-Jähriger aus Ehrenburg befuhr am 28.05.2023, gegen 19:55 Uhr, mit seinem Pedelec in Twistringen die Hauptstraße und stürzte alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. Durch den Sturz zog sich der Pedelec-Fahrer eine Kopfverletzung zu. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 28-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol gefahren ist. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Stuhr - Einbruch in Restaurant

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter in der Varreler Landstraße in Stuhr gewaltsam Zutritt in ein Restaurant. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4500EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421/8066-0 entgegen.

