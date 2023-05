Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 27.05.2023

Diepholz (ots)

Bassum - Diebstahl einer Geldbörse aus einem Pkw

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Bassum, in der Straße An der Weide, zu einem Diebstahl aus einem Pkw. Hierbei wurde der Pkw auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet und eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 zu melden.

Twistringen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin

Am Freitag, den 26.05.2023, gegen 14:50 Uhr, kam es in Twistringen, in der Bremer Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen Fahrradfahrer und einer 69-jährigen Pedelecfahrerin aus Twistringen. Beim Auffahren auf den Geh- und Radweg der Bremer Straße übersah die Fahrerin des Pedelecs den von rechts kommenden 19-jährigen Fahrradfahrer, sodass es in der Folge zu einem Zusammenstoß kam. Durch den Unfallhergang verletzte sich die 69-jährige aus Twistringen leicht.

Twistringen - Brand einer Mülltonne mit Übergreifen der Flammen auf ein Fahrzeug sowie ein Gebäude

Am Freitagabend kam es in Twistringen, in der Straße Am Markt, zu einem Gebäudebrand. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand zunächst ein Fahrzeug und eine Mülltonne in Vollbrand. Zudem hatte das Feuer bereits auf die Überdachung eines Wohn- und Geschäftsgebäudes übergegriffen. Sämtliche Anwohner konnten selbstständig ihre Wohnungen verlassen und blieben unverletzt.

Die Große Straße (B51) wurde im Zeitraum der andauernden Löscharbeiten voll gesperrt. Im Rahmen erster polizeilicher Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die Mülltonne durch ein 12-jähriges Kind aus Twistringen angezündet worden ist. Der Gebäude- und Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell