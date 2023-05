Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Polizei sucht Zeugen - Stuhr, Krad-Fahrerin schwer verletzt - Bassum, von der Fahrbahn abgekommen ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Polizei sucht Zeugen

Was ist in der Nacht zum Mittwoch gegen 01.00 Uhr passiert? Nach einem Zeugenhinweis fanden Polizeibeamte einen 29-jährigen stark alkoholisierten und offensichtlich verletzten Mann im Bereich des Kreisverkehrs Mollerstraße. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Sein zuvor mitgeführtes Fahrrad, ein MTB schwarz/orange/anthrazit von Bulls, konnte die Polizei nicht auffinden. Ist der Mann gestürzt, hat sich dabei verletzt und jemand hat ihm das Fahrrad entwendet? Oder wurde der 29-Jährige absichtlich verletzt, um ihn das Fahrrad zu entwenden? Wer zur Aufklärung beitragen kann und/oder in der Nacht etwas beobachtet hat, wird gebeten die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu informieren.

Stuhr - Krad-Fahrerin schwer verletzt

Eine 38-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades wurde gestern in der Heiligenroder Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin wollte gegen 18.50 Uhr von der Heiligenroder Straße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah sie das entgegenkommende Leichtkraftrad und beide kollidierten. Nach dem Zusammenprall wurde das Krad noch gegen einen hinter der 67-Jährigen fahrenden Pkw geschleudert. Die 38-jährige Krad-Fahrerin wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 12000 Euro.

Syke - Diebstahl aus Firmenwagen

In Syke, Hohe Straße Höhe der Hausnummer 68, haben Unbekannte am Donnerstag in der Zeit von 7:00 Uhr bis 15:30 Uhr aus einem dort abgestellten, weißen VW-Transporter ein Rucksack entwendet. Dieser war auf der Beifahrerseite abgestellt. In dieser Tasche befanden sich ausschließlich private Gegenstände. Der Sachschaden beträgt ca. 1300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Mülltonnenbrand

In Wichenhausen sind am Donnerstag um kurz vor 16:00 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache zwei Mülltonnen, die an einer Garage standen, in Brand geraten. Durch die starke Hitzeentwicklung ist auch eine Regenrinne am Gebäude auf einer Länge von zwei Metern geschmolzen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen; verletzt wurde niemand.

Bassum - Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer ist am Donnerstag um 13:20 Uhr auf der B 51 aus noch ungeklärter Ursache nach Links von der Fahrbahn abgekommen. Dort streifte er einen Straßenbaum und kam danach zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 7000 Euro.

