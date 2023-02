Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Smartphone-Diebstähle - die Polizei warnt

Landkreis MSE (ots)

In der Zeit vom 06.02.2023 bis zum 08.02.2023 kam es im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg zu mehreren Diebstählen aus diversen Einkaufsläden. In allen Fällen wurden Smartphones entwendet.

Am 06.02.2023 kam es in einem Geschäft in der Neubrandenburger Turmstraße zum Diebstahl eines Iphones. Dieses befand sich nach bisherigen Erkenntnissen im Kassenbereich. Das Smartphone wurde durch eine bislang unbekannte Täterin, augenscheinlich mit Migrationshintergrund, entwendet. Die Frau wurde wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre alt, vollschlank, ca. 165 cm groß, schwarze lange Haare zum Mittelscheitel gekämmt und dunkle Kleidung.

Am 07.02.2023 kam es in der Langen Straße in Malchow ebenfalls zum Diebstahl eines Smartphones. Auch in diesem Fall befand sich das Mobiltelefon des Herstellers Samsung im Bereich der Kasse und wurde durch eine weibliche unbekannte Täterin entwendet. Des Weiteren wurde am 07.02.2023 ein Smartphone Samsung aus einem Bekleidungsgeschäft in der Schlossstraße in Dargun entwendet. Auch hier handelte es sich um eine weibliche bislang unbekannte Täterin. Das Mobiltelefon befand sich im Bereich der Kasse.

Am 08.02.2023 wurde ein Iphone aus dem Kassenbereich eines Geschäftes in der Turmstraße in Neubrandenburg entwendet. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um eine bislang unbekannte männliche Person.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf mindestens 4.500 Euro geschätzt.

In diesem Zuge warnt die Polizei vor solchen Diebstählen in Einkaufszentren und anderen Läden. Lassen Sie keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt liegen.

Wenn Ihnen verdächtige Personen auffallen, welche augenscheinlich fremde Gegenstände an sich nehmen, rufen Sie die Polizei per Notruf oder ihre jeweilige Polizeidienststelle an!

Sollten Sie Hinweise zu den genannten Sachverhalten geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg (039555825224), Röbel (039931-8480) oder Demmin (03998-2540).

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell