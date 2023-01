Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Busfahrer angegriffen +++ Falscher Handwerker unterwegs +++ Brennendes Fahrzeug +++ Einbrecher unterwegs +++ Betrügerische Textnachrichten aufs Handy

Wiesbaden (ots)

1. Busfahrer angegriffen,

Wiesbaden, Gneisenaustraße, 09.01.2023, 20.00 Uhr,

(pl)In der Wiesbadener Innenstadt wurde am Montagabend ein 56-jähriger Busfahrer angegriffen und verletzt. Gegen 20.00 Uhr stiegen an der Bushaltestelle in der Gneisenaustraße zwei Männer durch die geöffnete Vordertür in den Bus ein. Da einer der beiden zugestiegenen Fahrgäste keine Mundnasenbedeckung trug, wurde er von dem Busfahrer darauf hingewiesen, dass er ohne Maske nicht mitfahren könne. Der Unbekannte habe daraufhin aggressiv reagiert und mit den Fäusten auf den Busfahrer eingeschlagen. Nach dem Angriff flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Bleichstraße. Der leicht verletzte Busfahrer wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Der Angreifer soll dünn gewesen sein und kurze, dunkle Haare gehabt haben. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

2. Falscher Handwerker unterwegs,

Mainz-Kostheim, Eichenstraße, 09.01.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Am Montagmittag war in Mainz-Kostheim ein falscher Handwerker unterwegs, welcher es auf die Wertsachen einer in der Eichenstraße wohnenden Seniorin abgesehen hatte. Der angebliche Handwerker erschien gegen 12.00 Uhr an der Tür der Geschädigten und erschlich sich unter einem Vorwand Einlass in deren Wohnung. Anschließend lenkte der Täter die Frau geschickt ab und entwendete Bargeld sowie Schmuck. Der Trickdieb soll ca. 1,75 Meter groß gewesen sein und kurze, dunkle Haare gehabt haben. Getragen habe er eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose, gelbe Handschuhe und eine grüne OP-Maske. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

3. Brennendes Fahrzeug,

Wiesbaden-Bierstadt, Karl-Sulzbach-Straße, 10.01.2023, 01.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag brannte in der Karl-Sulzbach-Straße ein Bierstadt ein geparkter Toyota Aygo. Anwohner wurden gegen 01.10 Uhr auf das Feuer aufmerksam, welches dann von der verständigten Feuerwehr gelöscht wurde. Der betroffene Pkw brannte nahezu vollständig aus und ein davor geparkter Pkw wurde durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

4. Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kastel, Schwarzenbergstraße, 09.01.2023, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)In der Schwarzenbergstraße in Mainz-Kastel wurde am Montag ein Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr die Eingangstür des Hauses auf und verschafften sich hierdurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Über das mögliche Diebesgut ist noch nichts bekannt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Terrassentür aufgehebelt,

Wiesbaden-Breckenheim, Wiesenhain, 28.12.2022, 15.00 Uhr bis 09.01.2023, 15.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch, dem 28.12.2022, und Montag, dem 09.01.2023, in ein Reihenhaus in der Straße "Wiesenhain" in Breckenheim eingebrochen. Die Einbrecher drangen durch eine aufgehebelte Terrassentür in das Haus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Schmuckstücke sowie Bargeld. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Betrügerische Textnachrichten aufs Handy, Wiesbaden, 09.01.2023,

(pl)Am Montag haben Betrüger ein Ehepaar aus Wiesbaden mittels betrügerischen Textnachrichten aufs Handy um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie aufgrund einer Notlage dringend Geld benötigen würden. Im Glauben daran, mit der eigenen Tochter zu kommunizieren, tätigte das Ehepaar eine Überweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen waren. Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell